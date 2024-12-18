Дилеры избавляются от немецкого премиума: полноприводные BMW X1 и BMW X2 можно купить за 7 млн рублей

Самыми доступными кроссоверами BMW в России традиционно были BMW X1 и BMW X2. По данным Autonews, актуальная стоимость младшей модели в России составляет сейчас 6,5 млн рублей — за эти деньги автомобиль продается дилером «Борисхоф».
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