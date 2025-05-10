В ТиНАО с начала 2025 года демонтировали 24 дома по программе реновации

В Троицком и Новомосковском округах с начала 2025 года специалисты демонтировали 24 дома в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.