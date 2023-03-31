Конте и Леви обсуждали трансфер Роналду в «Тоттенхэм» в 2022-м. Но решили, что это не лучший шаг

В «Тоттенхэме» обдумывали трансфер Криштиану Роналду. Как пишет Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба Дэниэлом Леви и тогдашним тренером Антонио Конте были неформальные переговоры, в ходе которых обсуждался возможный трансфер португальца.