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Конте и Леви обсуждали трансфер Роналду в «Тоттенхэм» в 2022-м. Но решили, что это не лучший шаг

В «Тоттенхэме» обдумывали трансфер Криштиану Роналду. Как пишет Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба Дэниэлом Леви и тогдашним тренером Антонио Конте были неформальные переговоры, в ходе которых обсуждался возможный трансфер португальца.

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