Антонов: Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Геополитические оппоненты России превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, заявил российский посол в США Анатолий Антонов во время выступления на торжественном приеме в посольстве по случаю празднования Дня Победы.
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