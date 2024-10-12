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У Уругвая 7 матчей без побед в игровое время. Команда Бьелсы идет 3-й в отборе ЧМ-2026

У Уругвая 7 матчей без побед в игровое время. Команда Бьелсы идет 3-й в отборе ЧМ-2026

Сегодня команда Марсело Бьелсы уступила в гостях Перу (0:1) и после 9 туров занимает в отборе ЧМ-2026 третье место, отставая от лидирующей Аргентины на 4 очка.

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