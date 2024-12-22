6 самых шокирующих анатомических музеев мира

Анатомические музеи пользуются неизменно повышенным интересом у туристов. Когда музеи истории или искусств не вызывают достаточного интереса, то перед грядущим отпуском следует выбрать экспозицию, которая заденет за живое по-настоящему.
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