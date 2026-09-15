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Крымская газета

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Первый на юге России: в Крыму открыли центр, который спасает от инфаркта и инсульта

Первый на юге России: в Крыму открыли центр, который спасает от инфаркта и инсульта

На базе Республиканской клинической больницы им. Семашко открыт Центр метаболического здоровья. Он стал первым на юге России.

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