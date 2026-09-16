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Как кимрские волонтеры заботятся о святынях родного края

Как кимрские волонтеры заботятся о святынях родного края

Труд во славу: волонтеры из Кимр привели в порядок святой источник в Абрамово 13 сентября 2026 года участники Молодежного православного клуба Кимрского благочиния «Фавор» совершили трудовую поездку в деревню Абрамово.

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