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Царьград

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Президент Литвы предложил всеобщий призыв к 2030 году

Президент Литвы предложил всеобщий призыв к 2030 году

Президент Литвы Гитанас Науседа на заседании координационного совета по национальной обороне предложил к 2030 году ввести всеобщий призыв в армию.

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