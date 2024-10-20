Виталий Свидовский: «Лечить, учить и кормить – три великих дела»

Глава петербургского «Теремка» рассказал о секретах бизнеса 20 октября, в Международный день повара, соучредитель и генеральный директор «Теремка» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский рассказал, как победить нехватку кадров в сфере общественного питания, а также объяснил, почему иногда лично печет блины.