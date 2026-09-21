Молодые специалисты Поморья назвали главные сложности при поиске работы

Основным барьером для трудоустройства 62% опрошенных выпускников 2023–2025 годов назвали отсутствие опыта работы, а средняя оценка сложности трудоустройства составила 7,3 из 10 баллов.
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