Истерика в Южной Корее: «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду»

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Требуем от кореи немедленно вывести со своей территории армию сша и прекратить снабжение хохлов оружием.
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13 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Один хон гын дон из южной кореи уже побывал на усраине еле копыта унес.
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13 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Хон гын дон едет в усраину воевать.
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13 час.

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