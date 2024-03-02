«Пожалуйста, не пытайтесь восстанавливать устройство сами». Xiaomi удалила обновление, превращающее смартфоны в «кирпичи»

Xiaomi удалила обновление системного компонента, которое приводило к проблемам у устройств брендов Poco, Redmi и Xiaomi, из онлайн-источников, о чем сообщает в Telegram-канале узбекистанского подразделения.
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