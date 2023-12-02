Скупщики банковских карт, способствовавшие хищению денег граждан, задержаны полицией Санкт-Петербурга

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УМВД России по Фрунзенскому району пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.