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Царьград

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При массовом отравлении под Оренбургом 16 человек попали в больницу

При массовом отравлении под Оренбургом 16 человек попали в больницу

Среди пострадавших от массового отравления под Оренбургом есть дети.16 жителей Новотроицка Оренбургской области были госпитализированы с сальмонеллезом.

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