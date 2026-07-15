Уничтожение диверсантов и пункта управления дронами у российской деревни попало на видео

Сотрудники подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «Горыныч» провели операцию по уничтожению украинских диверсантов, схрона с боеприпасами и пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).
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