Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Уничтожение диверсантов и пункта управления дронами у российской деревни попало на видео

Уничтожение диверсантов и пункта управления дронами у российской деревни попало на видео

Сотрудники подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «Горыныч» провели операцию по уничтожению украинских диверсантов, схрона с боеприпасами и пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

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