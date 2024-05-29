Куда сходить: интересные мероприятия 30 мая в Крыму

КОНЦЕРТ Музыкальный театр (Симферополь, Кирова,17) «Мелодии любимых кинофильмов» 6+ 30 мая, 18:30 В концерте «Мелодии любимых кинофильмов» в исполнении симфонического оркестра и солистов крымского музыкального театра прозвучат композиции из кинофильмов: «Пираты Карибского моря», «Бригада», «Мой ласковый и нежный зверь», «Бриллиантовая рука», «Дети капитана Гранта», «31 июня», «Мэри Поппинс, до свидания», «Крёстный отец», «Кавказская пленница» и другие.