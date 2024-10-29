В Колпино оштрафовали владельца здания с 58 кондиционерами на фасаде

С прошлого лета выявили более 300 фасадов нежилых зданий с кондиционерами Нейросетевой комплекс «Городовой» выявил нарушения правил благоустройства на фасаде нежилого здания на Финляндской улице в Колпино.
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