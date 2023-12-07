Global Look Press/U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com Самые совершенные в своем классе в мире дальнобойные ракеты 40Н6 зенитной ракетной системы С-400 станут одним из средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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