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Уникальные ракеты С-400 станут одним из средств уничтожения F-16

Уникальные ракеты С-400 станут одним из средств уничтожения F-16

Global Look Press/U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com Самые совершенные в своем классе в мире дальнобойные ракеты 40Н6 зенитной ракетной системы С-400 станут одним из средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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