Аргументы недели

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Рогов: ВСУ начали принудительную эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали принудительную эвакуацию населения близ фронта в Запорожье.

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