Для чего на автомобильных бамперах раньше были клыки и почему они исчезли сейчас

Помните, в те времена, когда бампер действительно был бампером в полном смысле этого слова, то есть не пластиковой скорлупой, а увесистой железкой, на нем часто можно было увидеть пару клыков? Причем как на иномарках, так и на продукции отечественного автопрома.
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