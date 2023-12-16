"Не существует никакого Вована и Лексуса": писатель Быков заявил, что разговор с пранкерами — "дипфейк"

Юлия Белова

А ничего, что у этого "настоящего писателя" из книжки в книжку проходят красной нитью образы маленьких девочек, влюбленных, как взрослые женщины? Т.е. девочкам приписываются взрослые высказывания о любви. Это что, случайность? А то, что будущее он описывает как полупустую планету, населённую гермафродитами? Не спасает даже обилие приключений и закрученный сюжет.