Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Маркин
    Готовимся созидать..Сажать и выдворят...
  • саша дмитренко
    тебе  уже  засунули, раз  голова  не  качаетсяВ Госдуме озвучен...
  • Элеонора Коган
    Гнать их ко всем чертям.Мы должны соблюдать их порядки у них в республиках,а они безобразничают у нас безнаказанно. П...Сажать и выдворят...

"Не существует никакого Вована и Лексуса": писатель Быков заявил, что разговор с пранкерами — "дипфейк"

"Не существует никакого Вована и Лексуса": писатель Быков заявил, что разговор с пранкерами — "дипфейк"

Политика Игоря Таланцева Писатель Дмитрий Быков заявил, что его разговор с пранкерами подделали на Лубянке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дьячина
хотелось..чтобы он тоже стал фейком
Ответить
10 час.
Елена Киршанская
Хочется надеяться, что   если конфискуют  книги, значит прихватили хозяина этих двух совершенно озлобившихся персонажей.
Ответить
6 час.
Юлия Белова
А ничего, что у этого &quot;настоящего писателя&quot; из книжки в книжку проходят красной нитью образы маленьких девочек, влюбленных, как взрослые женщины? Т.е. девочкам приписываются взрослые высказывания о любви. Это что, случайность? А то, что будущее он описывает как полупустую планету, населённую гермафродитами? Не спасает даже обилие приключений и закрученный сюжет.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх