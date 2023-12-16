Политика Игоря Таланцева Писатель Дмитрий Быков заявил, что его разговор с пранкерами подделали на Лубянке.
"Не существует никакого Вована и Лексуса": писатель Быков заявил, что разговор с пранкерами — "дипфейк"
Комментарии
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Галина Дьячина
хотелось..чтобы он тоже стал фейком
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10 час.
Елена Киршанская
Хочется надеяться, что если конфискуют книги, значит прихватили хозяина этих двух совершенно озлобившихся персонажей.
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6 час.
Юлия Белова
А ничего, что у этого "настоящего писателя" из книжки в книжку проходят красной нитью образы маленьких девочек, влюбленных, как взрослые женщины? Т.е. девочкам приписываются взрослые высказывания о любви. Это что, случайность? А то, что будущее он описывает как полупустую планету, населённую гермафродитами? Не спасает даже обилие приключений и закрученный сюжет.
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2 час.
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