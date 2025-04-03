Результаты уборки города будут строго отслеживать в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска заявил, что будет строго спрашивать с руководителей управляющих компаний, торговых сетей, ресурсоснабжающих организаций и муниципальных предприятий за уборку городских территорий.
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