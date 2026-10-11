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Орловские новости

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«Арсенал-2» обыграл «Орел» в Туле со счетом 1:0

«Арсенал-2» обыграл «Орел» в Туле со счетом 1:0

Дерби между командами «Арсенал-2» и «Орел» завершилось проигрышем для гостей.Дерби между командами «Арсенал-2» и «Орел» завершилось проигрышем для гостей.

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