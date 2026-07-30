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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» пожаловался на «Барсу» в RFEF из-за «нарушения этических норм» на фоне ситуации с Альваресом. Каталонцы намерены подать апелляцию

«Атлетико» подал жалобу в Испанскую футбольную федерацию (RFEF) на «Барселону» из-за предполагаемых неправомерных действий со стороны клуба в отношении Хулиана Альвареса .

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