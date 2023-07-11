ИЗВЕСТИЯ iz

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С вора по нитке: мошенники пользуются хайпом вокруг Threads для фишинга

С вора по нитке: мошенники пользуются хайпом вокруг Threads для фишинга

Мошенники начали активно регистрировать домены, которые имеют в названии отсылку к новой социальной сети Threads (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией), рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

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