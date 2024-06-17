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Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency Бизнесмен Билл Гейтс решил инвестировать миллионы долларов в проект атомной электростанции (АЭС) в американском штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower.

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