Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency Бизнесмен Билл Гейтс решил инвестировать миллионы долларов в проект атомной электростанции (АЭС) в американском штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower.
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