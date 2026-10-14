Рецепт голубцов по-армянски, вкуснее обычных. Фарша больше, капуста совсем тонкая

Голубцы из белокочанной капусты с начинкой из куриного фарша и сырого риса. В рецепте используют пряные сушеные травы и томатно-перечную пассеровку, которая пропитывает каждый слой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Кладем в обычную ...
- PT Потрясающая намаз...
- PT Берем картофельно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым