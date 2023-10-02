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Мы соседи по планете

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Нет, не стыдно: 35 питомцев, которых поймали на наглых преступлениях

Нет, не стыдно: 35 питомцев, которых поймали на наглых преступлениях

Наши любимые четвероногие друзья могут быть самыми очаровательными и милыми. Однако в каждом из них в какой-то момент играются демоны — и они начинают шкодить по-крупному! Они могут делать все что угодно — царапать, копать, рвать, жевать, портить имущество.

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