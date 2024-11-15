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Детки лепят: как не потеряться в современном сленге

Детки лепят: как не потеряться в современном сленге

С каждым годом в речи молодежи появляется всё больше новых и непонятных старшему поколению слов. При этом всё быстрее на место модных терминов и понятий приходят более свежие выражения, что увеличивает разрыв между «отцами и детьми».

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