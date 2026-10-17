У жителей России появился новый повод для волнения? По крайней мере в Сети бурно, в самых мрачных красках и со всей серьёзностью обсуждается тема появления в стране "копии украинского ТЦК".
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