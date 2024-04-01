СМИ сообщили о вхождении России в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

«РИА Новости»: Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20 Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20, сообщает 31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб.