СМИ сообщили о вхождении России в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

«РИА Новости»: Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20 Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20, сообщает 31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб.
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