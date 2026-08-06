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Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь

Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь

Телеведущий предложил казнить причастных к взрыву, унесшему жизнь Владлена Татарского в 2023 году Телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с инициативой вернуть в России смертную казнь: именно такая мера, по его мнению, должна ждать организаторов и исполнителей взрыва, в результате которого в апреле 2023 года погиб блогер Владлен Татарский.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
А чего это Соловьёв ?! Я ещё раньше его предложила
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1 м.