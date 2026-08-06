Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь

Телеведущий предложил казнить причастных к взрыву, унесшему жизнь Владлена Татарского в 2023 году Телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с инициативой вернуть в России смертную казнь: именно такая мера, по его мнению, должна ждать организаторов и исполнителей взрыва, в результате которого в апреле 2023 года погиб блогер Владлен Татарский.