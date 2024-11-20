В Оренбурге сотрудники полиции и общественники встретились со студентами нефтегазоразведочного техникума

В рамках проводимых профилактических мероприятий со студентами 1-го курса ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» встретились заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерия Живайкина, клирик храма Святой Троицы, член Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское» Алексей Шипилов и директор координационного центра противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ОГУ Андрей Строилов.