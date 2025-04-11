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Просто вкусно готовим

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Классический винегрет с горошком — любимый салат, который не теряет актуальности

Классический винегрет с горошком — любимый салат, который не теряет актуальности

5/5 - (2 голоса) Винегрет рецепт классический с горошком Ах, винегрет… Этот салат – как добрая бабушкина сказка: простой, яркий и вкусный! В нём — вся суть русской кухни: сочетание простоты, доступности и удивительной гармонии вкусов.

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