Классический винегрет с горошком — любимый салат, который не теряет актуальности

5/5 - (2 голоса) Винегрет рецепт классический с горошком Ах, винегрет… Этот салат – как добрая бабушкина сказка: простой, яркий и вкусный! В нём — вся суть русской кухни: сочетание простоты, доступности и удивительной гармонии вкусов.
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