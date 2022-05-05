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Промпроизводство в Северной Осетии по итогам января-марта 2022 года выросло на 13,8%

Промпроизводство в Северной Осетии по итогам января-марта 2022 года выросло на 13,8%

Индекс промышленного производства в Северной Осетии по итогам января-марта 2022 года составил 13,8%. Индекс промышленного производства в Северной Осетии по итогам января-марта 2022 года составил 13,8%.

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