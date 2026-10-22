Поиск путей урегулирования конфликта вокруг Украины дается непросто, однако Россия настаивает на том, что любое решение должно устранять коренные проблемы, которые, по мнению Москвы, обусловили начало специальной военной операции.
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