Школьников: Вместо кризиса мир ждет сценарий катастрофы и глобального слома Современная жизнь всё больше усложняется с каждым годом, в результате чего возникает несоответствие между устоявшимся мировоззрением большинства людей и существующей реальностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии