Финляндия – фаворит хоккейного ЧМ, но у шведов, канадцев и чехов неплохие шансы. Боритесь за джекпот 450 млн рублей от «Лиги Ставок»!

13 мая в финских Хельсинки и Тампере стартует чемпионат мира по хоккею. Россия не участвует в турнире, так что за победу, скорее всего, будут бороться Финляндия, Швеция, Канада, Чехия и США.

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