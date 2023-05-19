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«Севилья» и «Рома» в финале ЛЕ, ЭСК признала ошибку Кукуляка, Надаль закончит в 2024-м, Федоров – лучший тренер сезона КХЛ, ФФКР не пустила Чиризано в сборную Чехии и другие новости

«Севилья» и «Рома» в финале ЛЕ, ЭСК признала ошибку Кукуляка, Надаль закончит в 2024-м, Федоров – лучший тренер сезона КХЛ, ФФКР не пустила Чиризано в сборную Чехии и другие новости

🤗 Доброе утро! Начинаем пятницу с нашего дайджеста 1. Определились финалисты Лиги Европы: «Севилья» одержала волевую победу над «Ювентусом» (2:1, Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме), а «Рома» прошла «Байер», уступив 1:23 по ударам, ни разу не пробив в створ и показав xG на уровне 0,03.

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