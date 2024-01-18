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Росгвардейцы досмотрели более 65 тысяч автомашин на контрольно-пропускных пунктах в ДНР

Росгвардейцы досмотрели более 65 тысяч автомашин на контрольно-пропускных пунктах в ДНР

Каждый на контрольно-пропускных пунктах Донецкой Народной Республики росгвардейцы выполняют задачи по пресечению действий деструктивных сил и проводят проверки тысяч единиц легковых, пассажирских и грузовых автомобилей.

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