Росгвардейцы досмотрели более 65 тысяч автомашин на контрольно-пропускных пунктах в ДНР

Каждый на контрольно-пропускных пунктах Донецкой Народной Республики росгвардейцы выполняют задачи по пресечению действий деструктивных сил и проводят проверки тысяч единиц легковых, пассажирских и грузовых автомобилей.
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