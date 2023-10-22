Махачев заявил, что Хабиб словами "что за бомба" поздравил его с победой на UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов хотел присутствовать на его поединке против австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии