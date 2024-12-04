Оттепели и морозы: какой будет погода в Москве предстоящей зимой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящую зиму. По его словам, «зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы, преобладать будет более мягкая погода».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии