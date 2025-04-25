Народный дом: как в Петербурге появился Русский музей

25 апреля 1895 года вышел указ императора Николая II «Об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом».
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