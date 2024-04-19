Как Козловский разозлил русских и добил свою репутацию на концерте в Германии

Данила Козловский разозлил русских своим поступком во время гастролей в ФРГ. Как отметили поклонники, этой выходкой он перечеркнул все свои достижения и окончательно закрыл себе обратный путь на русскую сцену.
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