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Почему донецкие силовики поддержали заявления бывшего украинского олигарха

Почему донецкие силовики поддержали заявления бывшего украинского олигарха

Политики, гражданские активисты, журналисты, общественники и спортсмены Донбасса призвали проверить слова бизнесмена Виктора Христофорова, который в одном из недавних интервью каналу «RTVI Хроники нового мира», заявил, что за последние 10 лет в Донецке «расплодилось» «ворье и жулье», а собственность, которую получила Донецкая народная республика, необходимо вернуть бывшим владельцам.

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ИН
Илья Немцов
«Спящие»…ждуны…были и будут
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