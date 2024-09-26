Почему донецкие силовики поддержали заявления бывшего украинского олигарха

Политики, гражданские активисты, журналисты, общественники и спортсмены Донбасса призвали проверить слова бизнесмена Виктора Христофорова, который в одном из недавних интервью каналу «RTVI Хроники нового мира», заявил, что за последние 10 лет в Донецке «расплодилось» «ворье и жулье», а собственность, которую получила Донецкая народная республика, необходимо вернуть бывшим владельцам.