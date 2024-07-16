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Петербургский дневник

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Автоэксперт объяснил, почему опасно быстро ездить по мокрым дорогам

Автоэксперт объяснил, почему опасно быстро ездить по мокрым дорогам

Такое движение может спровоцировать аквапланирование Если не снижать скорость при движении машины по влажной поверхности, можно попасть в ситуацию аквапланирования, рассказал радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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