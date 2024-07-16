Автоэксперт объяснил, почему опасно быстро ездить по мокрым дорогам

Такое движение может спровоцировать аквапланирование Если не снижать скорость при движении машины по влажной поверхности, можно попасть в ситуацию аквапланирования, рассказал радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
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