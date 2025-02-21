В Госдуме предупредили о схеме мошенников с псевдопохищением человека

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что новая схема мошенничества с инсценировкой похищения человека показывает пугающую изобретательность злоумышленников и их готовность использовать самые низкие методы манипуляции.