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На Украине поддержали идею бить русскоязычных детей

На Украине поддержали идею бить русскоязычных детей

Основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поддержал идею избиения русскоязычных детей.

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