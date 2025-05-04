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Версия «украинских диверсантов» похоронена: Теперь в США уверяют, будто «Северные потоки» взорвала сама Россия

Версия «украинских диверсантов» похоронена: Теперь в США уверяют, будто «Северные потоки» взорвала сама Россия

Ученые Пенсильванского университета выпустили доклад, в котором доказывают «маловероятность» причастности  США, Норвегии а также группы украинских диверсантов к подрыву газопроводов «Северный поток».

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